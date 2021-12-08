На Ленинском проспекте такси влетело в трактор

В Красносельском районе Петербурга произошла авария при участии такси и трактора.

Как сообщает журналист Gazeta.SPb.ru 8 декабря, вечером, дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинском проспекте.

На место происшествия, где столкнулся трактор с ковшом и автомобиль такси, уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Вряд ли водитель грузового транспортного средства пострадал. А вот у машины такси сильно помят капот. О состоянии водителя легковушки в настоящий момент информации нет.

Стоит отметить, что дорожный инцидент может спровоцировать затор на данном участке дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка за рулем «Опеля» разбилась в ДТП с трактором на Суздальском шоссе. Автоледи потеряла управление, из-за чего легковушку развернуло и выбросило в трактор.