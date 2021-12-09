В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины «Спутник V» против новых мутаций коронавируса нет, включая вариант «омикрон».

По его словам, сам препарат является самым эффективным и безопасным в мире. Он отметил, что если понадобится адаптировать «Спутник» под новых возбудителей коронавируса, это займет два-три месяца, сообщают «Известия».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.