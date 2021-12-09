Более 35 тыс. петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли почти более 16 тыс. местных жителей.
Об этом 8 декабря сообщили в Комитете по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 16 390 жителей города. Завершили цикл вакцинации 35 260 горожан.
На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.