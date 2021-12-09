Доктор Мясников опроверг популярный миф о долголетии

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал голодание как способ достижения долголетия.
По его словам, такой метод противоестественен самой природе любого живого существа.
Он отметил, что использование голода для сохранения молодости и красоты является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек не осознает.
«Есть лечебное голодание в институте питания, есть как инструмент лечебное голодание, это куда сложнее, чем любая хирургическая операция», — сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Также врач добавил, что голодание может быть фактором риска обострения хронических заболеваний.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников рассказал о единственном способе защиты от штамма «омикрон».