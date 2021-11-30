Доктор Мясников рассказал о единственном способе защиты от штамма «омикрон»

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».

По его словам, единственный способ защититься от новой опасности это третья вакцинация, сообщает Общественная служба новостей».

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.