В Петербурге ожидается мороз до минус 16 градусов и гололедица

В пятницу, 10 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -14…-16 градусов, в окрестностях столбики термометров покажут -19 градусов, днём ожидается -9…-11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!