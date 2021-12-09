Психиатр рассказала о состояния пациентов с расстройствами психики после коронавируса

Кроме того, все переболевшие жаловались на ухудшение памяти, раздражительность и астению. Фото: unsplash.com

Кроме того, все переболевшие жаловались на ухудшение памяти, раздражительность и астению. Фото: unsplash.com

Психиатр, доктор наук рассказала, что коронавирус влияет не только на физическое здоровье, но и на ментальное.

Она отметила, что у многих пациентов по части психиатрии после ковида обостряются симптомы и могут появиться новые, сообщает «Лента.ру».

Например, когда пациентов с навязчивостями выписывали из стационара для лечения от коронавируса, они возвращались с резкими ухудшениями психического состояния. Кроме того, все переболевшие жаловались на ухудшение памяти, раздражительность и астению.

С начала пандемии в России выявлено 9 895 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.