билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти

билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти
Если кто-то потерялся, поисковики отряда рекомендуют действовать незамедлительно. Фото: Екатерина Гнатюк

С мая по ноябрь 2021 года отряду «ЛизаАлерт» удалось найти 1609 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лето и осень – традиционно высокий поисковый сезон для отряда, когда количество поисков в городской и природной среде возрастает в несколько раз.

Для помощи волонтерам отряда использовались беспилотные летательные аппараты, которые применяют для осмотра труднодоступной местности (леса, болота, большие поля) и фотографий с воздуха. Один вылет дрона – это более 2,5 тыс. снимков. За один поиск набираются тысячи таких снимков тысячи. На их анализ силами волонтеров ранее уходило несколько часов, при этом в ходе поисков дорога каждая минута.

Теперь благодаря разработке Билайн AI-Поиск людей, в которой используется технология сверточных нейронных сетей, поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности. Решение автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей. Это не только экономит силы волонтеров, но и в случае выявления снимков, не содержащих ничего значимого для поиска, позволяет изменить стратегию всех мероприятий, в результате чего вырастают шансы на успех.

«Чтобы люди могли оставаться на связи даже в самых дальних уголках области, мы активно работаем над расширением покрытия, в этом году оно увеличилось на 8%, — рассказывает директор Санкт-Петербургского отделения билайн Татьяна Тихоненко. — Новые базовые станции были построены в 70 населенных пунктах Ленобласти. Это как популярные места с высоким трафиком — Гатчина, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк, так и отдаленные от Петербурга города – Бокситогорск, Кингисепп, Лодейное поле и др. В 20 деревнях и посёлках наш скоростной интернет 4G в этом году появился впервые, и теперь жители и туристы могут оперативно загрузить навигатор, посмотреть карту незнакомой местности или выйти на связь с близкими».

В октябре этого года билайн запустил новую платформу Билайн.Поиск – это новый вид оповещения о пропавших людях, помогающий отряду «ЛизаАлерт» искать потенциальных свидетелей. С помощью технологии больших данных определяются абоненты билайн, которые находились в зоне поисковой операции и могут поделиться важной информацией. От «ЛизаАлерт» приходит смс, в которой содержатся данные о пропавшем человеке и его фото, а также телефон горячей линии отряда.

Если кто-то потерялся, поисковики отряда рекомендуют действовать незамедлительно: по статистике «ЛизаАлерт» чаще всего поиск оканчивается успешно, если начался в первые 3 часа. Первый шаг – звонок на Горячую линию 8 800 700 54 52, она бесплатна и работает при поддержке билайна круглосуточно. Для того, чтобы оперативно узнавать об активных поисках, проходящих рядом, можно подписаться на бесплатную sms-рассылку https://lizaalert.beeline.ru. Такие оповещения о поисковых операциях уже получают 72 тыс. человек по всей России. Благодаря тому, что все больше неравнодушных людей включается в поиски, с каждым годом спасенных становится больше.

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билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти
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