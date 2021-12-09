HH: в Северной столице вырос спрос на водителей такси

За первую неделю зимы спрос на таксистов в Петербурге вырос на 125%.

Вакансий для водителей такси за первую неделю декабря стало больше, чем за весь ноябрь. Специалисты провели исследование более 5 тысяч вакансий в транспортной сфере за первую рабочую неделю декабря, представленных на hh.ru.

По данным исследования аналитиков сайта поиска работы HeadHunter, в 77% предложений нет требований к опыту работы, 20% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы от 1 года до 3 лет.

При возросшем спросе на таксистов, их зарплата не изменилась, — все также составляет 75 тысяч рублей. В 67% случаев вакансий предлагают гибкий график работы, а каждое четвертое предложение обещает трудоустроить на полный рабочий день.

За прошедшую неделю на сайте опубликовали более 5 тысяч резюме водителей. Чаще всего указывается предполагаемая зарплата, достигающая 60 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи со снегопадом стоимость поездки по привычным маршрутам выросла практически в три раза.