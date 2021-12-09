Россияне могут получить разовую выплату в размере до 15 тыс. рублей

Россияне могут получить разовую выплату в размере до 15 тыс. рублей
О выплатах Кремль пока не сообщал. Фото: pixabay.com

Официальных заявлений на эту тему пока не делали, но они не за горами, считают эксперты.

Граждане России могут получить разовую выплату в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Такого мнения придерживаются эксперты и парламентарии, чьи комментарии публикует издание «ФедералПресс».

Специалисты полагают, что решение о выплатах могут принять на фоне растущей инфляции. Деньги как раз будут кстати в преддверии Нового года. С таким мнением в частности согласился депутат Госдумы Сергей Обухов. Он убежден, что поддержать население нужно, ведь впереди – длинные праздники и много трат. Также он отметил, что власти вводят ограничения из-за пандемии коронавируса, а деньги помогли бы снизить напряжение среди россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что застройщик выплатил петербуржцу 226 тысяч за упавший на авто строительный мусор.

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