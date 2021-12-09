Pantone: цветом 2022 года станет созданный специалистами оттенок сиреневого

Pantone: цветом 2022 года станет созданный специалистами оттенок сиреневого
Цветом 2022 года станет созданный специалистами оттенок сиреневого. Фото: сайт Panton

Институт цвета Pantone объявил цвет 2022 года, которым стал недавно созданный оттенок сиреневого или синего. Он получил название Veri Peri.

На сайте Pantone раскрыли секрет, какой цвет станет ведущим в 2022 году. По словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман, цвет года Pantone должен отражать происходящее в глобальной культуре и при этом выражать ответы, которые люди хотят получить.

«Создание первого в истории образовательной программы Института цвета Pantone нового цвета — это отражение всемирных инновационных и технологических процессов, имеющих место сегодня», — отметила Лори Прессман.

Также вице-президент добавила, что цвет становится одним из способов коммуникации между людьми и способен оказывать влияние на эмоции, связывая людей между собой. Новый синий оттенок с вкраплениями красного и фиолетового подчеркивает расширение возможностей, которые открываются перед людьми, считает Прессман.

На сайте оттенок PANTONE 17-3938 Very Peri назвали «любопытным и интригующим», что связали с тем, что мир переживает переходный момент после изоляции в пандемию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что покровителем 2022 года станет Черный Водяной Тигр — справедливое, бесстрашное и скорое на расправу существо. Он очень выборочно определяет счастливчиков, которым в наступающем году будет чуть-чуть легче, чем другим.

Pantone Very Peri Россия цвет года


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Pantone: цветом 2022 года станет созданный специалистами оттенок сиреневого
В Невском районе Петербурга трамвай съехал с путей
Как защитить себя от спам-звонков?
Россияне могут получить разовую выплату в размере до 15 тыс. рублей
Суд арестовал совладельца сети «Рив Гош» Мейера
Директора Лукашевской школы уволили законно
В Петербурге задержали вымогателей, угрожавших жертвам физическим насилием
В Ленобласти еще 360 человек заразились коронавирусом