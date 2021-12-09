Рыбаков просят не выходить на лед у петербургской дамбы

Рыбаки каждый день рискуют своей жизнью ради улова. Фото: Северо-Западный РПСО

Рыбаки каждый день рискуют своей жизнью ради улова. Фото: Северо-Западный РПСО

Лед недостаточно окреп, чтобы так рисковать.

В Санкт-Петербурге рыбаки, рискуя жизнью, выходят на тонкий лед. В пресс-службе Комплекса защитных сооружений города отметили, что это небезопасно и лучше так не делать.

«При отрицательном температурном фоне первой декады декабря на акватории Невской губы и Финского залива стало формироваться ледовое покрытие, образуя тонкие припаи ледяного слоя, граничащие с зонами полыньи»,

– говорится в сообщении.

Рыбаки, таким образом, могут провалиться под лед. В итоге любимое хобби станет причиной летального исхода. Чтобы сберечь себя, стоит не выходить на лед у Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения С-1, а лучше и вовсе отказаться от этой затеи.

Тем более что в Петербурге запрещен выход на лед. Нарушителей строго штрафуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 10 декабря ожидается мороз до минус 16 градусов и гололедица.