Уровень инфляции в России за минувший ноябрь составил 8,4%

Уровень инфляции в России за минувший ноябрь составил 8,4%
Уровень инфляции в России за минувший ноябрь составил 8,4%. Фото: Рixabay

В России наблюдается ускорение уровня инфляции. Цены на потребительские продукты при этом выросли на 0,96%.

За ноябрь в годовом выражении уровень инфляции составил 8,4%, — это максимум за последние 6 лет и на 0,3 больше чем в октябре. По данным Росстата, продовольственные товары подорожали почти на 11%.

За последний месяц осени подорожали товары продовольственной сферы. Так цена увеличилась на 1,27% и на 10,81% в пересчете на годовой показатель. Заметнее всего в годовом выражении подорожали мясо и птица — на 18,5%.

Средняя стоимость услуг в России поднялась на 0,72% за ноябрь и на 0,81% по мере годового роста.

Совокупная инфляция на 6 декабря приравняется к 8,27%, а прибавка в цене на товары потребительского сегмента достигает 7,57%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые бизнесмены Петербурга признались, что им придется пересмотреть меню и изменить ценовую политику в связи с ростом себестоимости продуктов.

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