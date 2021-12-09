Критик Соседов назвал Пугачеву неблагодарной

Критик Соседов назвал Пугачеву неблагодарной
Соседов постоянно критикует Пугачеву - он держит на нее обиду. Фото: скриншот НТВ

Специалист заверил, что не пытается заработать на имени известной певицы.

Критик Сергей Соседов в очередной раз «проехался» по певице Алле Пугачевой. Он считает артистку неблагодарной, о чем рассказал в эфире You-шоу «Алена, блин!».

Специалист отметил, что когда Пугачева не была так популярна, он делал все, чтобы о ней знало как можно больше людей. Соседов был большим поклонником звезды, но ей на это было все равно.

«Например, на украинском «X-Факторе», это было очень давно, шесть-семь-восемь лет назад, я давал своим участникам ее песни. Причем, я пробивал ее песни»,

— сообщил критик.

Он добавил, что теперь не собирается делать добрые дела для Примадонны. Соседов также заверил, что артистка давно никому неинтересна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов рассказал о деталях брачных отношения Пугачевой и Киркорова.

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