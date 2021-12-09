В Северной столице работает более 130 тысяч самозанятых

В Северной столице работает более 130 тысяч самозанятых. Фото: pixabay

В Северной столице работает более 130 тысяч самозанятых. Фото: pixabay

Специалисты подсчитали сколько человек считаются самозанятыми в Санкт-Петербурге. По результатам исследования, более 130 тысяч горожан осуществляют свою рабочую деятельность таким образом.

В Комитете по труду и занятости населения Петербурга 78.ru рассказали, что потенциально число самозанятых граждан в Петербурге может вырасти до 500 тысяч.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко отметил, что коронавирус никак не повлиял на увеличение числа граждан, фиксирующихся как самозанятые.

«Это позитивно, даже если они не платят налоги, люди должны жить в легальном пространстве. По всей стране насчитывается 2,5 млн самозанятых. Рынок труда должен быть гибким, в соответствии со временем», — заявил Чернейко.

Также в Комитете уточнили, что дефицит персонала в Северной столице составляет 5500 человек, а средняя зарплата — 62,3 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы прошли профессиональное образование по востребованным профессиям около 5000 человек, из которых более трех тысяч безработных. При этом Петербург занимает первое место в РФ по трудоустройству людей с инвалидностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень инфляции в России значительно вырос. Цены на потребительские продукты при этом выросли на 0,96%.