В Пулково самолет не смог улететь в Ухту

В Пулково самолет не смог улететь в Ухту
Самолет не смог улететь из Пулково. Фото: Baltphoto

Пассажиры смогли покинуть Санкт-Петербург только резервным бортом.

В Пулково сегодня, 9 декабря, произошел неприятный инцидент. Самолет авиакомпании «Северсталь» не смог взлететь из-за вибрации в двигателе. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Известно, что борт должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Ухту. В салоне находились 48 пассажиров. Всем им сначала предложили напитки, пока не выяснилось, что самолет все-таки придется покинуть. Все желающие смогли улететь в пункт назначения только в 14:45 на резервном бору.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия и при наличии оснований примет меры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четверг ночью из Пулково задержали три самолета.

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