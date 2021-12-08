В четверг ночью из Пулково задержали три самолета

В четверг, 9 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Оренбурга, Хургады и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Оренбурга. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:40, однако вылет сдвинули на 01:30.

Далее с опозданием вылетит рейс до Хургады. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 02:00, при этом самолет полетит лишь в 02:40.

Также задерживается самолет до Москвы. Судно должно было подняться в небо в 09:50, но по факту самолет вылетит лишь в 12:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.