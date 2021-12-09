Проспект Стачек перекроют на полгода с 10 декабря

Движение будет ограничено в связи с проведением ряда работ.

В Санкт-Петербурге с 10 декабря ограничат движение по проспекту Стачек в связи с прокладыванием инженерной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Известно, что ограничения коснутся сразу несколько дорог в городе. С 10 декабря их введут на Светлановском проспекте от улицы Орбели до Светлановской площади до 8 января 2022 года, так как там будут прокладывать инженерные сети. То же касается проспекта Стачек – работы планируют закончить только 12 мая 2022 года. Движение на проспекте ограничат от Оборонной улицы до улицы Белоусова.

С 11 декабря по 19 апреля на улице Коллонтай стартует прокладка газопровода. В связи с этим участок от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности будет недоступен для автомобилистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявили еще девять предприятий, нарушающих ковид-ограничения.