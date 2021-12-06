В Петербурге выявили еще девять предприятий, нарушающих ковид-ограничения

Сотрудники Смольного за неделю проверили 142 магазина, кафе и ресторана на соблюдение антиковидных требований. Фото: сайт администрации Петербурга

Сотрудники Смольного за неделю проверили 142 магазина, кафе и ресторана на соблюдение антиковидных требований. Фото: сайт администрации Петербурга

В Петербурге выявили девять организаций, нарушающих коронавирусные ограничения.

Соблюдение антиковидных требований в торговле, общепите и сфере услуг проверили сотрудники Комитета по контролю за имуществом. За неделю они наведались в 142 предприятия.

Как сообщила пресс-служба Смольного, рейды охватил 80 магазинов, 48 кафе и ресторанов, 14 объектов по предоставлению услуг в различных районах города. Проверку успешно прошли 94% организаций, а несоблюдение антиковидных требований было выявлено лишь в 9 точках (6%).

Организациям-нарушителям грозит административная ответственность и штраф от 100 до 300 тыс. рублей – на юридических лиц, в случае причинения вреда здоровью человека – до миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной рейд выявил нарушения ковидных ограничений в шести барах Петербурга.