Путин считает, что мигранты должны знать русский язык и законы

Путин считает, что мигранты должны знать русский язык и законы
Мигранты должны знать язык, закон и обычаи. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Президент хочет, чтобы иностранцы заранее готовились к поездке в Россию.

Президент России Владимир Путин рассказал, что мигранты, желающие приехать в нашу страну, должны знать не только русский язык, но и законы. Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека, его можно посмотреть на YouTube-канале RT.

Путин полагает, что к поездке в другую страну нужно готовиться. Поэтому было бы хорошо, чтобы отслеживался уровень знания языка и местных законов. Мигранты должны знать права и обычаи граждан, чтобы не происходили неприятные ситуации.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев считает, что мигрантов, нарушающих законы России, нужно сразу высылать на родину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигрант-пекарь домогался школьницы в вагоне петербургского метро. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице в вагоне петербургского метро.

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