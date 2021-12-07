Мигрант-пекарь домогался школьницы в вагоне петербургского метро

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице в вагоне петербургского метро.

Преступный инцидент произошел 2 декабря около 8:40. Неизвестный совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 6 декабря правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана без регистрации, который недавно устроился работать пекарем.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчина признался в содеянном. Полицейские изъяли из его жилища две карты «Подорожник», водительское удостоверение, банковскую карту и трое брюк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Индустриальном проспекте велосипедист с ножом пытался изнасиловать женщину. Оперативники «взяли» 27-летнего гражданина. Он же, под угрозой убийства, пытался изнасиловать 44-летнюю автоледи.