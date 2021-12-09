Шаляпин приобрел «Мерседес» за 15 млн после смерти жены

Шаляпин приобрел «Мерседес» за 15 млн после смерти жены
Шаляпин показал новый автомобиль. Фото: скриншот Instagram

Музыкант признался, что давно мечтал о таком автомобиле.

Певец Прохор Шаляпин показал свой новый автомобиль. Артист смог приобрести светло-серый Mercedes-Benz G-класса. Стоимость автомобиля варьируется от 12 миллионов рублей. Снимок Шаляпин опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!»

– написал артист.

Блогер не стал уточнять, насколько дорого стоила машина известного бренда. Пользователи порадовались за Шаляпина, а кто-то, напротив, возмутился – откуда, мол, столько денег?

Напоминаем, что совсем недавно артист похоронил свою жену Татьяну Клаудиа Дэвис. Она умерла спустя два месяца после свадьбы из-за коронавируса. Горюющему Шаляпину досталось четыре квартиры в наследство, но он пока не может сделать там ремонт – якобы из-за бедности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шаляпин после смерти жены-миллионерши пожаловался на бедность.

мерседес прохор шаляпин


 

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