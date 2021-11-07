Шаляпин после смерти жены-миллионерши пожаловался на бедность

Шаляпин после смерти жены-миллионерши пожаловался на бедность
Счастье Шаляпина длилось недолго. Фото: скриншот Instagram

Артист признался, что у него нет денег на ремонт квартир.

Артист Прохор Шаляпин признался, что находится в бедственном финансовом положении. Несмотря на то, что умершая от коронавируса жена-миллионерша Татьяна Дэвис оставила ему четыре квартиры, музыкант не может распорядиться дорогостоящей недвижимостью. Все дело в том, что в квартирах нужно делать ремонт, а денег на него нет. Об этом Шаляпин заявил в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, живу в рабоче-крестьянском районе, заводском, на окраине Москвы»,

— признался артист.

При этом Шаляпину приходится оплачивать коммунальные платежи – около 60 тысяч рублей за все объекты. Напоминаем, что музыкант заверил, что не будет претендовать на наследство Дэвис. При этом отказываться от ее щедрых подарков тоже не стал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шаляпин не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные Дэвис. Музыкант заверил, что родители Дэвис – обеспеченные люди и вряд ли будут хоть один день в чем-то нуждаться.

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