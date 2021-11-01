Шаляпин не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные Дэвис

Музыкант не будет претендовать на наследство, но и отказываться от подарков не хочет.

Музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал дележку имущества его покойной супруги Татьяны Дэвис. Он заверил, что претендовать на наследство не собирается, хоть и имеет на это полное право. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет РИА Новости.

Шаляпин отметил, что многие адвокаты советуют ему вступить в гонку за богатства Дэвис, но музыкант полагает, что оно должно достаться родителям миллионерши. Впрочем, при жизни женщина подарила артисту четыре квартиры, которые Шаляпин отдавать никому не планирует.

«Возвращать я никому ничего не собираюсь. У меня и не просили. Это не наследство»,

– заявил артист.

Музыкант заверил, что родители Дэвис – обеспеченные люди и вряд ли будут хоть один день в чем-то нуждаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Шаляпин заявил, что никогда не жил за счет женщин. Шаляпин добавил, что был бы не против получить дорогой подарок от состоятельной женщины. По его словам, многим не предлагают, поэтому его критики изображают «пуританскую природу», прикрывая свое «лукавство».