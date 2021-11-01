Шаляпин не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные Дэвис

Шаляпин не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные Дэвис
Счастье Шаляпина длилось недолго. Фото: скриншот Instagram

Музыкант не будет претендовать на наследство, но и отказываться от подарков не хочет.

Музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал дележку имущества его покойной супруги Татьяны Дэвис. Он заверил, что претендовать на наследство не собирается, хоть и имеет на это полное право. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет РИА Новости.

Шаляпин отметил, что многие адвокаты советуют ему вступить в гонку за богатства Дэвис, но музыкант полагает, что оно должно достаться родителям миллионерши. Впрочем, при жизни женщина подарила артисту четыре квартиры, которые Шаляпин отдавать никому не планирует.

«Возвращать я никому ничего не собираюсь. У меня и не просили. Это не наследство»,

– заявил артист.

Музыкант заверил, что родители Дэвис – обеспеченные люди и вряд ли будут хоть один день в чем-то нуждаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Шаляпин заявил, что никогда не жил за счет женщин. Шаляпин добавил, что был бы не против получить дорогой подарок от состоятельной женщины. По его словам, многим не предлагают, поэтому его критики изображают «пуританскую природу», прикрывая свое «лукавство».

наследство прохор шаляпин таня дэвис


 

Новости партнеров
Грозит ли России обвал рубля и каковы прогнозы экспертов
Грозит ли России обвал рубля и каковы прогнозы экспертов
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шаляпин не собирается возвращать четыре квартиры, подаренные Дэвис
Полиция выяснит обстоятельства ДТП на «Коле», в котором погиб пенсионер
В Петербурге умерли две девочки из-за непотушенного окурка: отца ждет суд
Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса
Иностранцы смогут посетить музеи, подконтрольные Минкультуры, с ПРЦ-тестом
Локдаун продлят? Попова заявила, что на улучшение ситуации нужно больше времени
Названы причины возгорания в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Под Тосно из леса вывели 79-летнюю пенсионерку