Певец Шаляпин заявил, что никогда не жил за счет женщин

Певец Шаляпин заявил, что никогда не жил за счет женщин
Счастье Шаляпина длилось недолго. Фото: скриншот Instagram

Певец Прохор Шаляпин заявил, что никогда не жил только за счет состоятельных женщин. При этом он отметил, что быть альфонсом не так уж и плохо.

«Быть альфонсом — не самое плохое призвание в жизни. Я за счет женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои», — сказал он на YouTube-шоу «Народный опрос».

Шаляпин добавил, что был бы не против получить дорогой подарок от состоятельной женщины. По его словам, многим не предлагают, поэтому его критики изображают «пуританскую природу», прикрывая свое «лукавство».

Напомним, ранее жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор. Супруга Шаляпина заболела ковидом сразу после свадьбы с ним. Мероприятие обошлось в 15 млн рублей. Дэвис лечилась в госпитале в Лас-Вегасе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис находится при смерти из-за заражения коронавирусом. Известно, что миллионерша заболела сразу после свадьбы. У Девис поражено 80% легких, ее пришлось подключить к ИВЛ.

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