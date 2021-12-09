В Петербурге появятся Вишневый сад и Ультрамариновая улица

В Петербурге появятся Вишневый сад и Ультрамариновая улица
Сквер на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц назовут сквером Ягужинского. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Топонимическая комиссия на заседании 8 декабря присвоила наименования безымянным петербургским улицам и скверам.

В комитете по культуре сообщили, что сквер на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц в центре города назовут сквером Ягужинского в честь первого российского генерал-прокурора.

Сквер на 10-й линии В.О. между домами 31 и 37 назовут в честь великого математика Леонарда Эйлера. Школа №174 будет носить имя погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного Ильи Белецкого, который учился в этой школе.

Сад у дома 20 по Костромскому проспекту получит название Вишневый сад. С таким предложением выступили местные жители, которые высадили там вишни и яблони.

Зеленую территорию на вдоль Невы и проспекта Обуховской Обороны назовут бульваром Стеклянного городка.

Между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом появится Ультрамариновая улица — раньше там находился Киновиевский ультрамариновый завод Веге.

Кроме того, Центру образования №80 присвоили наименование Рождественская школа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безымянный проезд на Васильевском острове получил название.

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