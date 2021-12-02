Безымянный проезд на Васильевском острове получил название

Безымянный проезд на Васильевском острове получил название
Васильевский остров. Фото: скриншот Google Maps

Теперь он станет набережной Миклухо-Маклая.

У безымянного проезда на Васильевском острове теперь есть название. Участок от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина теперь будет носить имя известного русского путешественника — набережная Миклухо-Маклая. Соответствующий документ уже подписан. Об этом сообщили сегодня, 2 декабря, в пресс-службе Смольного.

Напоминаем, что многие улицы в Василеостровском районе названы в честь путешественников и первооткрывателей — проспект Крузенштерна, улицы Лисянского, Челюскина, Чирикова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что безымянные скверы Петербурга получили названия. В последнее время в городе с каждым днем появляется все больше новых точек притяжения.

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