Безымянные скверы Петербурга получили названия

В последнее время в городе с каждым днем появляется все больше новых точек притяжения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановлении о присвоении названий безымянным скверам города. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщают в пресс-службе Смольного.

В 2020 году в Северной столице появилось 30 новых точек притяжения – это зеленые зоны, куда горожане с радостью ходят на прогулки. С каждым днем их появляется все больше и настало время дать этим местам названия.

На Наличной улице появился Анфисин сад, названный в честь учительницы биологии Анфисы Семеновой-Тян-Шанской. Она в 1953 году заложила на этом месте мемориальный яблоневый сад.

На улице Белы Куна есть теперь сквер Псковских Десантников – он увековечивает память воинов-десантников, погибших в Чечне.

На Песочной набережной появился сквер Метеорологов, так как неподалеку расположена старшейшая метеорологическая станция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на В.О. открылся сквер, посвященный к/ф «Осенний марафон».