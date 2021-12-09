В аэропорту Пулково в четверг задержали три самолета

В аэропорту Пулково в четверг задержали три самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 9 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, города Куляб (Таджикистан) и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Ютэйр» до российской столицы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:00, однако время вылета сдвинули до 21:30.

Также задерживают рейс до города Куляб. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был улететь в 22:00, но по факту ждать придется до 22:35.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Новосибирска, который обслуживает авиакомпания «S7». Вылет был назначен на 22:45, но его отложили до 23:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково самолет не смог улететь в Ухту.

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