Водителям напомнили о штрафе за самовольный переход на механику

За нарушение автомобилистов могут наказать штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Фото: unsplash

За нарушение автомобилистов могут наказать штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Фото: unsplash

Автоэксперт Александр Шумский предупредил, что если водитель сдавал на права с автоматической коробкой передач, то ему нельзя садиться за руль машины с механикой.

Шумский написал в своем телеграм-канале, что программы обучения на машинах с автоматом и механикой совершенно разные. Так, кто обучался автомобиле с автоматом, получают водительское удостоверение с пометкой «АТ». В этом случае водителям запрещается ездить на механике.

За нарушение автомобилистов могут наказать штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

«Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — подчеркнул автоэксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге автомобилисты за полгода выплатили более 1 млн рублей штрафов.