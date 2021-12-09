Водителям напомнили о штрафе за самовольный переход на механику

Автоэксперт Александр Шумский предупредил, что если водитель сдавал на права с автоматической коробкой передач, то ему нельзя садиться за руль машины с механикой.
Шумский написал в своем телеграм-канале, что программы обучения на машинах с автоматом и механикой совершенно разные. Так, кто обучался автомобиле с автоматом, получают водительское удостоверение с пометкой «АТ». В этом случае водителям запрещается ездить на механике.
За нарушение автомобилистов могут наказать штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
«Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — подчеркнул автоэксперт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге автомобилисты за полгода выплатили более 1 млн рублей штрафов.