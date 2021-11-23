В Петербурге автомобилисты за полгода выплатили более 1 млн рублей штрафов

Средства поступают в городской бюджет.

В Санкт-Петербурге автомобилисты-нарушители за полгода заплатили 1 миллион 150 тысяч рублей. Они были привлечены к административной ответственности за размещение транспортных средств с нарушением Правил благоустройства. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает Смольный.

Известно, что физические лица платят за неправильную парковку три тысячи рублей. Все средства направляются в городской бюджет. Напоминаем, что фиксация многих нарушений стала возможна в автоматическом режиме с помощью специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле.

«Мониторинг проводится ежедневно по заранее сформированным маршрутам, которые учитывают адреса, поступающие от неравнодушных жителей через сервис на сайте»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самосвалы транспортной компании заработали штрафов на 1,1 млн за перегруз.