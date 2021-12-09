Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид

Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид
По словам Путина, первым шагом к геноциду является русофобия. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на юго-востоке Украины напоминает геноцид.

Глава государства на заседании президентского Совета по правам человека отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского ввести в законодательство понятия «геноцид» и «призыв к геноциду».

По словам Путина, первым шагом к геноциду является русофобия. Он отметил, что происходящее сейчас на Донбассе очень напоминает геноцид.

«Но здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий», — добавил российский лидер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России.

владимир путин геноцид донбасс украина


 

Новости партнеров
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид
Водителям напомнили о штрафе за самовольный переход на механику
ФСБ: корабль ВМС Украины приближается к Керченскому проливу
Обрыв сети привел к пробке из трамваев на Володарском мосту
Бывший вице-губернатор Петербурга подал в суд на авиакомпанию S7
Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте
Баскетболисты «Зенита» проиграли турецкому «Фенербахче» ...
Военный летчик посадил самолет Минобороны с отказавшим двигателем в ...