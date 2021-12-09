Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид

По словам Путина, первым шагом к геноциду является русофобия. Фото: сайт Президента России

По словам Путина, первым шагом к геноциду является русофобия. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на юго-востоке Украины напоминает геноцид.

Глава государства на заседании президентского Совета по правам человека отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского ввести в законодательство понятия «геноцид» и «призыв к геноциду».

По словам Путина, первым шагом к геноциду является русофобия. Он отметил, что происходящее сейчас на Донбассе очень напоминает геноцид.

«Но здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий», — добавил российский лидер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения России.