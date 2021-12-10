Военный корабль Украины, двигавшийся к Керченскому проливу, взял обратный курс

Военный корабль Украины, двигавшийся к Керченскому проливу, взял обратный курс
Действия экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Фото: Wikipedia

Корабль «Донбасс» ВМС Украины, который двигался в сторону российской границы, лег на обратный курс.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, украинское судно, которое сейчас находится в акватории Азовского моря, легло на обратный от Керченского пролива курс. Отмечается, что экипаж по-прежнему не реагирует на запросы.

Действия экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

В штабе Операции объединенных сил в Донбассе заявили, что судно не подошло к «чувствительным зонам», оно выполняло задачи в своих территориальных водах и сейчас возвращается на базу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива, экипаж игнорирует требования изменить курс. Утром 9 декабря корабль ВМС Украины вышел с порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала украинская сторона не подавала.

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