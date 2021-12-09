ФСБ: корабль ВМС Украины приближается к Керченскому проливу

ФСБ: корабль ВМС Украины приближается к Керченскому проливу
В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль от пролива. Фото: Wikipedia

Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива, экипаж игнорирует требования изменить курс.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, утром 9 декабря корабль ВМС Украины вышел с порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала украинская сторона не подавала.

По данным ФСБ, в 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ предупредил экипаж о необходимости соблюдения российского законодательства. В ответ было заявлено, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.

В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль от пролива, требование изменить курс не выполняет.

«Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину.

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ФСБ: корабль ВМС Украины приближается к Керченскому проливу
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