В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза

В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза. Фото: unsplash

В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза. Фото: unsplash

С начала 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге сократилось почти в четыре раза.

Безработных жителей в Северной столице насчитывается около 25 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы городского комитета по труду и занятости населения. С начала 2021 года число безработных снизилось в 3,7 раза.

«На 6 декабря на учете состоит 24 737 безработных, в январе этот показатель составлял 92 369 человек», — отмечается в материалах.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко, последствия пандемии коронавируса на петербургском рынке получается успешно преодолевать. Количество рабочих мест повысилось на 2%.

По оценке комитета, средний уровень заработной платы в Петербурге сейчас составляет 68 тысяч рублей. Наибольшие средние зарплаты предлагают системным аналитикам, сумма составляет 130,7 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам исследования, более 130 тысяч жителей Петербурга являются самозанятыми.