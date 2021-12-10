В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза

В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза
В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза. Фото: unsplash

С начала 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге сократилось почти в четыре раза.

Безработных жителей в Северной столице насчитывается около 25 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы городского комитета по труду и занятости населения. С начала 2021 года число безработных снизилось в 3,7 раза.

«На 6 декабря на учете состоит 24 737 безработных, в январе этот показатель составлял 92 369 человек», — отмечается в материалах.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко, последствия пандемии коронавируса на петербургском рынке получается успешно преодолевать. Количество рабочих мест повысилось на 2%.

По оценке комитета, средний уровень заработной платы в Петербурге сейчас составляет 68 тысяч рублей. Наибольшие средние зарплаты предлагают системным аналитикам, сумма составляет 130,7 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам исследования, более 130 тысяч жителей Петербурга являются самозанятыми.

безработица дмитрий чернейко Комитет по труду и занятости населения ленобласть новости СПб работа


 

Новости партнеров
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге уровень безработицы сократился почти в 4 раза
В пятницу петербуржцы столкнуться с гололедицей и морозами
В Колпинском районе спасатели утром тушили двухэтажный дом
На улице Руставели автомобиль въехал в столб
Станция метро «Маяковская» 10 декабря вновь открылась
Университет Хопкинса: на утро 10 декабря по всему миру коронавирус унес ...
На улице Савушкина ночью прорвало трубу с холодной водой
Специалист предупредил, что зимой коронавирус может маскироваться под ОРВИ