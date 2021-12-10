Пробки в Петербурге на утро пятницы составили 6 баллов

Дороги Петербурга по загруженности в пятницу, 10 декабря, загружены по средней шкале — от 5 до 6 баллов. Красные участки встречаются, но по сравнению с тем, что происходило в городе пару дней назад, когда пробки стабильно достигали 8 баллов, ситуация пришла в норму.

На 9 часов загруженность будет выше, чем в с 10 до 12 часов, когда уровень опустится до 5 баллов. После пробки снова поднимутся до 6 баллов. Такой прогноз дают «Яндекс.Пробки».

Красные участки встречаются у станции метро «Приморская», предположительно, из-за случившейся там аварии. Также затруднен проезд у метро «Спортивная» в связи с ДТП, у станции метро «Горьковская» вплоть до моста и дальше по нему. Сложная ситуация у Литейного моста и на нем. Стоит Свердловская набережная, Пискаревский проспект, затруднено движение у Смольного института.

Больше всего проблем с передвижением на транспорте сейчас в центре. К окраинам города с загруженностью чуть полегче.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 декабря ограничат движение по проспекту Стачек почти на полгода в связи с прокладыванием инженерной сети.