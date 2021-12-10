В Колпинском районе мужчина угрожал взорвать жилой дом

В четверг, 8 декабря, мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что планирует взорвать дом на Садовой улице.

Сообщение поступило около 21:52, а уже в 22:00 правоохранители «по горячим следам» задержали неработающего мужчину 1970 года у дома 21 на Садовой улице. Как стало известно Gazeta.SPB, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Почему мужчина решил позвонить и сообщить о взрыве неизвестно. В ходе осмотра квартиры мужчины не было обнаружено взрывных веществ и взрывных устройств. Эвакуация дома не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина был доставлен в 39 отделение полиции, в отношении него был составлен административный протокол.

Отмечается, что ранее злоумышленник был судим два раза за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, четыре раза за угрозы убийством, два раза за оскорбления представителя власти, по одному разу за нанесение побоев, уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 декабря полиция снова искала взрывчатые устройства в школе 27 Василеостровского района.