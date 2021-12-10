В Академии художеств имени Репина можно посмотреть эскизы памятника Николаю Гумилеву

С 9 по 15 декабря на Университетской набережной, 17 проходит выставка эскизных портретов, которые представлены в рамках архитектурного конкурса на проект памятника поэту Николаю Гумилёву.

На выставке представлены около 30 работ российских архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Мероприятие открыто со вторника по субботу в период с 11 до 18 часов, вход на него свободный. Уже 15 декабря жюри рассмотрит работы, подведёт итоги и наградит победителя.

Памятник Николаю Гумилеву планируют разместить в Кронштадте, где поэт родился и провёл первые годы своей жизни, на территории безымянного бульвара на улице Комсомола от улицы Восстания до Советской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улицу Бабушкина вернули отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь», погибших во время Великой Отечественной войны.