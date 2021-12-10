В перечень общеизвестных товарных знаков внесен знак петербургского метрополитена

Известная синяя буква «М», характеризующая знак метрополитена в Петербурге, внесена в список общеизвестных товарных знаков.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности официально внесла знак метрополитена города в список «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров». Ему присвоили номер 235. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Теперь наряду с логотипами всемирно известных производителей напитков и техники, нефтедобывающих компаний и автопроизводителей встал знак метрополитена Северной столицы.

Впервые метрополитен подал заявление в Роспатент еще в 2017 году, но тогда в признании товарного знака общеизвестным предприятию было отказано, причина при этом не объяснилась. Решение Роспатента опротестовали в Суде по интеллектуальным правам. Было направлено новое заявление на рассмотрение в Роспатент. В результате заявление метрополитена полностью удовлетворено в конце сентября 2021 года.

Статус общеизвестного товарного знака позволит метрополитену существенно снизить издержки на проведение мероприятий по его защите, в том числе в судебном порядке.

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