Станция метро «Маяковская» 10 декабря вновь открылась

Наземный вестибюль станции метро «Маяковская» уже сегодня, 10 декабря, принимает первых пассажиров после затяжной паузы в работе.

Готовность станции к открытию еще вчера, 9 декабря, проверил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Войти на «Маяковскую» возможно с Невского проспекта, а выйти — на улицу Марата. График работы на вход — с 05:40 до 00:25, а на выход она открыта в период с 05:40 до 00:45.

За 11 месяцев капитального ремонта были проведены работы по техническому оснащение, а также в вестибюле выполнена облицовка пола, стен и колонн из природного камня, проведена реставрация барельефа В.В.Маяковского и установлены новые входные/выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с ремонтом эскалатора станция метро «Кировский завод» на красной ветке меняет свой режим работы.