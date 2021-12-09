Станция метро «Кировский завод» до марта меняет свой режим работы

В Санкт-Петербурге станция метро «Кировский завод» на красной ветке меняет свой режим до марта 2022 года в связи с ремонтом эскалатора.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» оповестили, что на станции метро «Кировский завод» проведут ремонтные работы на эскалаторе, которые начнутся 13 декабря, на следующей неделе.

До 2 марта по рабочим дням с 17:00 до 18:40 часов вход в вестибюль станции ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учётом фактического пассажиропотока.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать факт изменения времени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на «Дунайской» начали работу по устранению протечек. В течение 2022 года Служба тоннельных сооружений планирует провести похожие работы и на других станциях, в том числе на «Беговой».