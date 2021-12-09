Станция метро «Кировский завод» до марта меняет свой режим работы

Станция метро &#171;Кировский завод&#187; до марта меняет свой режим работы
Станция метро "Кировский завод" до марта меняет свой режим работы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Санкт-Петербурге станция метро «Кировский завод» на красной ветке меняет свой режим до марта 2022 года в связи с ремонтом эскалатора.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» оповестили, что на станции метро «Кировский завод» проведут ремонтные работы на эскалаторе, которые начнутся 13 декабря, на следующей неделе.

До 2 марта по рабочим дням с 17:00 до 18:40 часов вход в вестибюль станции ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учётом фактического пассажиропотока.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать факт изменения времени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на «Дунайской» начали работу по устранению протечек. В течение 2022 года Служба тоннельных сооружений планирует провести похожие работы и на других станциях, в том числе на «Беговой».

ГУП "Петербургский метрополитен" кировский завод ленобласть новости СПб ремонтные работы эскалатор


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станция метро «Кировский завод» до марта меняет свой режим работы
В посольстве России прокомментировали высказывание сенатора Уикера о ...
HH: в Северной столице вырос спрос на водителей такси
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 54 человека
В Петербурге зафиксировано 2111 новых случаев коронавируса
билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти
Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн
Совладельца сети «Рив Гош» обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей