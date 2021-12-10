В 2022 году в Петербурге отремонтируют 200 км дорог

В Северной столице запланировали масштабный ремонт, он начнется уже в новом, 2022, году.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богданов 10 декабря, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

На грядущие работы собираются выделить порядка 9 млрд рублей. В том числе 8 млрд — это региональные средства, а 1 млрд – федеральные.

В общей сложности в программу ремонта дорог в города на Неве войдут 2,5 млн «квадратов» дорог. Их протяженность составит примерно 200 километров.

По словам Александра Богданова в течение 2022 года намереватся обновить дороги по не менее, чем сотне адресов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей.