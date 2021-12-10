В Луге студентка покурила вейп, легла на кровать, захрипела и умерла

Скончавшейся девушке было всего 17 лет.

Как пишет ЛенТВ24, трагедия произошла в общежитии Лужского техникума в Ленинградской области.

9 декабря правоохранителям сообщили о смерти несовершеннолетней девушки. Позднее была опрошена ее подруга. Соседка призналась, что скончавшаяся курила электронную сигарету, после чего ей резко стало плохо. Студентка легла на кровать и захрипела. Перепугавшаяся соседка вызвала медиков, однако врачи оказались бессильны.

Стоит отметить, что признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Тело отправили в морг, чтобы установить причину смерти молодой девушки.

С места происшествия изъяли вейп и остатки курительной смеси. Началась проверка.

В редакцию издания вскоре обратилась сотрудница Лужского агропромышленного техникума, рассказавшая, что студентка некоторое время назад переболела коронавирусом. Также у девушки были серьезные проблемы с сердцем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке умерла девочка спустя пару часов после отказа от госпитализации.