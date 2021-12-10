В субботу в Петербурге будет идти мокрый снег

В субботу в Петербурге будет идти мокрый снег
В Петербурге пройдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

Заканчивается первая декада декабря. Суровые морозы в Петербурге сменит мокрый снег.

В городе будет облачно, прояснения в небе вряд ли будут. 11 декабря, в субботу, выпадут осадки в виде мокрого снега.

Об это сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в некоторых районах города будет гололед. Северную столицу в течение суток обдаст юго-восточным, южным, юго-западным умеренным ветром.

В темное время суток температура воздуха составит -2…-4 градуса. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут 0…-2 градуса.

Атмосферное давление будет ночью меняться почти не будет, а вот днем немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург ждет долгожданное потепление.

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