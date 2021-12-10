Петербург ждет долгожданное потепление

Петербург ждет долгожданное потепление
В Петербурге немного отступят морозы. Фото: pexels.com
Несмотря на то, что морозы отступят, температура в Северной столице все также останется значительно ниже нормы.
В пятницу, 10 декабря, столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля. Такой прогноз дал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, суровые морозы продолжат преследовать Ленинградскую область. Там, в некоторых районах, градусники покажут до минус 18 градусов.

Прогнозист объяснил, что жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода. Облака «наколдует» очередной антициклон.

Ветер в Петербурге будет дуть юго-восточный, со скоростью не более 9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик пообещал петербуржцам оттепель в середине декабря.

леус новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург ждет долгожданное потепление
В Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes
В Академии художеств имени Репина можно посмотреть эскизы памятника Николаю ...
Три члена петербургского «Яблока» расстались с партийными билетами
В Петербург поступило более 225 тыс. доз «Спутника V»
Проблема с дорогой у кладбища, о которой сообщил Александр Сокуров, была ...
Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием ...
Дрозденко опроверг информацию о размещении новых мусорных полигонов