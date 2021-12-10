Петербург ждет долгожданное потепление

В Петербурге немного отступят морозы. Фото: pexels.com

В Петербурге немного отступят морозы. Фото: pexels.com

Несмотря на то, что морозы отступят, температура в Северной столице все также останется значительно ниже нормы.

В пятницу, 10 декабря, столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля. Такой прогноз дал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, суровые морозы продолжат преследовать Ленинградскую область. Там, в некоторых районах, градусники покажут до минус 18 градусов.

Прогнозист объяснил, что жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода. Облака «наколдует» очередной антициклон. Ветер в Петербурге будет дуть юго-восточный, со скоростью не более 9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик пообещал петербуржцам оттепель в середине декабря.