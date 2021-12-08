Синоптик пообещал петербуржцам оттепель в середине декабря

Со следующей недели и в течение всей второй декады месяца будет оттепель. Фото: pixabay

Со следующей недели и в течение всей второй декады месяца будет оттепель. Фото: pixabay

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что суровые морозы в начале декабря удивили не только горожан, но и синоптиков. В городе рассчитывали только на положительные температурные аномалии.

По словам главы Гидрометцентра, холодная погода сменится небольшим потеплением в грядущее воскресенье. Со следующей недели и в течение всей второй декады месяца будет оттепель. Температура воздуха поднимется максимум до плюс 1-2 градусов. Но будут и ночи с заморозками.

В ближайшие два-три дня в Северной столице по-прежнему будут морозы. В городе ожидается от 15 до 20 градусов ниже ноля. А теплую погоду в Петербург принесут атмосферные фронты с осадками.

Осадков, как отмечает Колесов, будет много. В основном прогнозируется мокрый снег, а местами и дожди. Так что петербуржцам стоит ждать и гололедов.

Холодная погода вернется в Петербург в третьей декаде декабря. Днем будет минус 1-6 градусов, а по ночам заморозки до 3-8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда петербуржцы дождутся потепления.