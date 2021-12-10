Новый Генплан даст возможность петербуржцам увидеть, как строится город

Новый Генплан даст возможность петербуржцам увидеть, как строится город
Смольный подготовит новую редакцию правил застройки одновременно с генпланом. Фото: pixabay

Документ, включающий все градостроительные проекты Северной столицы начнут готовить вместе с Правилами землепользования и застройки.

Такая мера позволит горожанам видеть все то, что появится на том или ином участке Петербурга, об этом заявили в Смольном.

Совсем скоро начнет действовать постановление, которое основано на скорректированном Градкодексе. Именно по нему Генеральный план будет утверждаться законом города на Неве, а Правила землепользования и застройки — постановлением администрации города.

Согласно полученной информации, увидеть точную схему изменений строительства могут и. бизнесмены, и жители Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара.

генплан новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый Генплан даст возможность петербуржцам увидеть, как строится город
На станции «Звенигородская» двери поезда переломали пожилой ...
На 11-й линии Васильевского острова горит доходный дом Чубакова
В медкабинете, лежа на кушетке, и в лаборатории: где учитель биологии ...
В субботу в Петербурге будет идти мокрый снег
В Петродворцовом районе в трехкомнатной квартире загорелась дверь
COVID в мире больны уже более 269 млн человек
В Красносельском районе почти час полыхали два автомобиля