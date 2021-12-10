Новый Генплан даст возможность петербуржцам увидеть, как строится город

Документ, включающий все градостроительные проекты Северной столицы начнут готовить вместе с Правилами землепользования и застройки.

Такая мера позволит горожанам видеть все то, что появится на том или ином участке Петербурга, об этом заявили в Смольном.

Совсем скоро начнет действовать постановление, которое основано на скорректированном Градкодексе. Именно по нему Генеральный план будет утверждаться законом города на Неве, а Правила землепользования и застройки — постановлением администрации города.

Согласно полученной информации, увидеть точную схему изменений строительства могут и. бизнесмены, и жители Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара.