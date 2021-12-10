Вину не признает: В Петербурге арестовали второго коллектора

Коллектора арестовали, но он считает, что незаслуженно. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Коллектора арестовали, но он считает, что незаслуженно. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина просил избрать ему другую меру пресечения, но безрезультатно.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор второму мужчине, обвиняемому в незаконном вымогательстве. Мужчина проведет под арестом до 2 февраля 2022 года. Он свою вину не признает. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Подозреваемый заявил, что не признает вменяемое. Он также отметил, что является специалистов по досудебной работе. Мужчина просил не сажать его в СИЗО и обещал сотрудничать со следствием.

Известно, что коллектор не работает, не судим, не женат, проживает с двумя сожительницами, детей не имеет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коллектора арестовали на два месяца за вымогательства. Мужчина признает свою причастность к совершенным преступлениям.