Песков заверил, что у Сокурова не будет проблем из-за спора с Путиным

Президент хорошо относится к своему оппоненту, заверил пресс-секретарь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никто не собирается арестовывать режиссера Александра Сокурова из-за спора с Владимиром Путиным, который возник на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает «Говорит Москва».
Опасения о возможном аресте высказал сам Сокуров. Песков полагает, что ему не о чем переживать, так как Путин хорошо к нему относится.
«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор»,
— заявил представитель Кремля.
Напоминаем, что Сокуров и Путин поспорили из-за ряда проблем устройства России, среди которых межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы ее народа. Сокуров считает, что власти должны быть внимательны к тем, что хочет отсоединиться от страны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид.