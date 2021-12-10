Песков заверил, что у Сокурова не будет проблем из-за спора с Путиным

Песков заверил, что у Сокурова не будет проблем из-за спора с Путиным
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Президент хорошо относится к своему оппоненту, заверил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никто не собирается арестовывать режиссера Александра Сокурова из-за спора с Владимиром Путиным, который возник на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает «Говорит Москва».

Опасения о возможном аресте высказал сам Сокуров. Песков полагает, что ему не о чем переживать, так как Путин хорошо к нему относится.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор»,

— заявил представитель Кремля.

Напоминаем, что Сокуров и Путин поспорили из-за ряда проблем устройства России, среди которых межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы ее народа. Сокуров считает, что власти должны быть внимательны к тем, что хочет отсоединиться от страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид.

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