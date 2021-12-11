Жители Петербурга более 5,5 тыс. раз пожаловались на проблемы с отоплением

Более 5,5 тысяч раз уже пожаловались петербуржцы на проблемы с отоплением или водоснабжением. Фото: Pixabay

Более 5,5 тысяч раз уже пожаловались петербуржцы на проблемы с отоплением или водоснабжением. Фото: Pixabay

Такое количество жалоб поступило с начала 2021 года.

Пресс-служба Жилищного комитета пишет, что обращения поступали на горячую линию Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Петербурга. Всего же в городе создано три бригады аварийно-восстановительной службы.

Наиболее часто горожане жаловались на проблемы с отоплением, санитарным содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий.

На сегодняшний день в аварийно-восстановительной службе работает 250 специалистов. Предусмотрено 42 единицы транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подъездном переулке после аварии без отопления остались две сотни домов. В большую часть домов отопление подается по сниженным параметрам.