Жители Петербурга более 5,5 тыс. раз пожаловались на проблемы с отоплением

Такое количество жалоб поступило с начала 2021 года.
Пресс-служба Жилищного комитета пишет, что обращения поступали на горячую линию Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Петербурга. Всего же в городе создано три бригады аварийно-восстановительной службы.
Наиболее часто горожане жаловались на проблемы с отоплением, санитарным содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий.
На сегодняшний день в аварийно-восстановительной службе работает 250 специалистов. Предусмотрено 42 единицы транспорта.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подъездном переулке после аварии без отопления остались две сотни домов. В большую часть домов отопление подается по сниженным параметрам.